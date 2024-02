Ravanelli: "Vlahovic, se giochi alla Juve una cosa non deve mai succedere"

Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport per commentare la prestazione della Juventus nella sconfitta di San Siro contro l' Inter . L'ex attaccante bianconero ha criticato l'atteggiamento mostrato in campo dalla squadra di Allegri e da Dusan Vlahovic in un big match così importante per la corsa scudetto.

Ravanelli: "Juve troppo timida, mancata la personalità"

Ravanelli ha analizzato così la partita dei bianconeri: "La Juve mi è sembrata forse un po' troppo timida, ancora non pronta per poter giocare questo tipo di partite. Mi è sembrata avere poca consapevolezza di poter mettere in difficoltà l'Inter, che invece ha dimostrato una grande maturità. Una maturità derivante da tanti anni giocati insieme, un percorso positivo, nonostante qualche sconfitta come la finale di Champions. Oggi è diventata una squadra internazionale, giocano a memoria. Ieri sera ha meritato di vincere, Szczesny è stato memorabile in qualche parata. La Juve deve crescere dal punto di vista della personalità e della consapevolezza, perché questa squadra con diversi innesti potrebbe diventare scomoda per tutte le altre il prossimo anno".