Juve, i 40 anni di Tevez e Ronaldo: quanto sono lontani quegli Inter-Juve...

Il 5 febbraio è il giorno delle stelle . Il motivo? Basta controllare l'anagrafe di Cristiano Ronaldo e Tevez. Per l'argentino quello odierno è un compleanno speciale, infatti spegne 40 candeline . La Juventus ha celebrato questo traguardo con un post sui social: " Un campione che ha lasciato il segno nei due anni in bianconero e nei nostri cuori! Buon compleanno Apache! ". Un pensiero anche per il portoghese, che di anni ne compie 39 e ancora gioca e segna sui campi arabi : " 101 gol in tre stagioni: nessuno è mai stato più prolifico di lui in bianconero. Tanti auguri, Cristiano! ". Due campioni che hanno fatto la differenza nelle loro sfide contro l'Inter.

Juve, il compleanno delle stelle

Tevez e Ronaldo hanno scritto pagine di storia con la Juventus. L'argentino ha ereditato per la prima volta la maglia numero 10 di Del Piero e lo ha fatto con amore e dedizione, vincendo titoli e portando i bianconeri in finale di Champions League contro il Barcellona nel 2015. In due stagioni ha realizzato 50 gol e quasi tutte pesanti e importanti. Ha rifatto sentire grande il club. Ora per Carlitos i ruoli si sono rovesciati e veste i panni dell'allenatore. L'argentino è il tecnico dell'Independiente e nelle prime tre partite di Primera Division ha ottenuto due vittorie e una sconfitta. Ma torniamo al secondo festeggiato. Cristiano di reti ne ha segnate tante, ben 101 in tre stagioni, mantenendosi su livelli e medie da fuoriclasse. Ha alzato qualche trofeo, ma non è riuscito a replicare il traguardo europeo di Carlitos. Il suo fisico ancora regge e a 39 anni ha conquistato anche il record di miglior marcatore dell'anno solare con la maglia dell'Al Nassr. Entrambi restano nella memoria dei tifosi. E forse uno dei due nel big match contro l'Inter avrebbe potuto fare la differenza, come in passato...