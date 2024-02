Infermeria Juve, Vlahovic e Chiesa al JMedical: l'esito degli esami

Dopo la sconfitta sul campo dell'Inter, la Juve di Massimiliano Allegri è tornata ad allenarsi oggi a mezzogiorno alla Continassa in vista della prossima sfida di campionato (in casa contro l'Udinese). Domani è previsto un giorno di riposo per i giocatori bianconeri, che riprenderanno poi gli allenamenti mercoledì pomeriggio. Nella seduta odierna, terminata prima di pranzo, scarico per chi ha giocato a San Siro e lavoro in campo per tutti gli altri, insieme ad alcuni ragazzi della Next Gen.