Bergvall, retroscena Juve: “Quella volta in bianconero insieme a Kulusevski”

Luca Bergvall ha scelto il Tottenham per il suo futuro (ma resta in prestito al Djurgarden) nonostante avesse anche il Barcellona tra le opzioni di scelta. Una decisione non semplice come da sua stessa ammissione: "E' stata 50 e 50 per molto tempo" ha detto il classe 2006 ad Aftonbladet.se. Gli osservatori non sono mai mancati per il talento svedese perché negli ultimi anni ha mostrato qualità importanti tanto da farlo paragonare al primo Frenkie de Jong, ai tempi dell'Ajax, e Sergio Busquets, un metronomo con una grande facilità di calcio, pronto a servire l'uomo al momento giusto. D'altronde se solo un paio di mesi fa il The Guardian lo ha inserito tra i 60 talenti del futuro, un motivo ci sarà. Tra i club interessati al ragazzo c'è stata anche la Juventus nelle ultime settimane e lo stesso Bergvall ha svelato un curioso retroscena...