Chiesa e Juve al bivio: il dolore, la maturità da leader e il contratto

TORINO - La mesta uscita dal campo a San Siro, domenica sera, rappresenta la fin troppo vivida cartolina del momento attraversato da Federico Chiesa. Un momento in cui non è lo spirito a suggerire un “potrei, ma non voglio”, semmai il corpo a imporre un “vorrei, ma non posso”. Così, dopo la sconfitta di misura nello scontro diretto con l’Inter, l’attaccante bianconero ha lasciato il terreno di gioco a testa bassa, rimuginando su quella che è appena la seconda sconfitta stagionale. Scuotendo il capo, al contempo tradendo una leggera zoppia che ha subito messo in allarme l’ambiente. E, chissà se proprio a causa del fastidio fisico, imboccando immediatamente la via degli spogliatoi - tra delusione e preoccupazione - senza seguire i compagni di squadra sotto il settore riservato ai tifosi ospiti per un orgoglioso saluto di congedo dalla Scala del Calcio.