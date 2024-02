Pellegrini (1’ st) 4.5 Come Lazzari, finisce vittima delle incursioni a tinte nerazzurre

Rovella 5 In mezzo non fa la differenza e non riesce nemmeno a contenere Pasalic. Travolto sotto ogni punto di vista

Torino-Salernitana 0-0

Kastanos 6 Un po’ più intraprendente del compagno

Empoli-Genoa 0-0

De Winter 5.5 Giornata no, diverse sbavature e due interventi in ritardo che gli costano altrettanti cartellini