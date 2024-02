Chiesa, Juve un po’ in ansia: la serie di infortuni e la richiesta fuori portata

Rimettere “il” Chiesa al centro della Continassa : ecco una delle sfide che deve affrontare la Juventus parallelamente, si capisce, a quella più ampia relativa al campionato e alla corsa sull’Inter. Che, poi, le due questioni camminano a braccetto e si sostengono l’una con l’altra: un conto è correre per raggiungere l’obiettivo con Federico Chiesa a pieni giri nel motore, altro sentire i suoi cilindri che tossicchiano e scoppiettano fino a fermarsi. Di tanto in tanto, ma pure di troppo in troppo come sta accadendo sistematicamente negli ultimi mesi.

Chiesa, quanti infortuni!

Se, infatti, nella prima parte del campionato aveva saltato solo il derby con il Torino (7 ottobre) per un problema che ne aveva condizionato anche la chiamata in Nazionale, da Natale in avanti si è innescato uno stillicidio di problemi e di problemini che ne hanno condizionato assai pesantemente l’efficienza fisica e, di conseguenza, la sua disponibilità alla causa juventina con 5 partite perse e la necessità di una continua gestione da parte di Massimiliano Allegri che da settimane non può contare sul miglior Chiesa: quello a cui si affidava sistematicamente nella prima parte della stagione e che sembrava aver imboccato la strada giusta per lasciarsi alle spalle le scorie fisiche e psicologiche del grave infortunio ai legamenti del ginocchio.

Marotta: "Non volevo Ronaldo". E svela il motivo dell'addio alla Juve