Chiesa in gruppo, Vlahovic in dubbio. Alcaraz, l'orario della presentazione

Verso Juve-Udinese: Chiesa e Vlahovic, le ultime

Nel pomeriggio di oggi Juve al lavoro: i bianconeri si sono concentrati su esercitazioni di possesso palla schierato, a seguita dalla consueta partitina finale. A tenere banco nei pensieri di Allegri, oltre al futuro assetto tattico da poter schierare, le condizioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Nella seduta odierna di allenamento Chiesa si è allenato regolarmente con il gruppo, e dunque tutto fa pensare che sia completamente recuperato e a disposizione per la sfida contro i friulani. Situazione diversa per quanto riguarda il centravanti serbo: Vlahovic, infatti, ha svolto una seduta differenziata, la sua presenza contro l'Udinese resta così in dubbio. Ma Allegri ha comunque un motivo per sorridere..