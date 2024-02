Juve-Udinese, la probabile formazione: Alex Sandro scalpita, chi davanti?

È scattato il countdown in casa Juventus in vista del match contro l'Udinese, in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. I bianconeri continuano a lavorare, lo hanno fatto anche questa mattina in un allenamento congiunto alla Continassa con il Chisola, squadra che milita nel girone A di Serie D e nel quale occupa al momento il secondo posto in classifica. Protagonisti del test i calciatori bianconeri che nell'ultima sfida contro l'Inter non hanno giocato o sono scesi in campo per pochi minuti. Intanto Massimiliano Allegri riflette sull'undici da schierare contro i friulani: il più grande punto interrogativo è rappresentato da Dusan Vlahovic.