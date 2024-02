Djaló, sorpresa Juve: come è andato in amichevole. E Chiesa accelera...

Alex Sandro avanti su Rugani

E perché è contestualmente entrato in diffida Bremer. Novità all’orizzonte, dunque, ma il tecnico livornese non ci perderà il sonno: chi è stato chiamato in causa dalla panchina, in stagione, non ha mai deluso. Affidabile come non sempre in passato, per esempio, Rugani ha dimostrato di aver trovato una maturità che sta concorrendo a far di quella attuale la sua miglior stagione in carriera. Allegri ha una particolare stima per il corregionale, così come non indugia a schierare l’esperto Alex Sandro all’occorrenza. Ecco: il favorito per una maglia da titolare per lunedì sera, in questo momento, è proprio il brasiliano, che intravede un record all’orizzonte.

Alex Sandro, record a portata di mano

Il 33enne di Catanduva, in caso di impiego contro l’Udinese, raggiungerebbe infatti Trezeguet al secondo posto tra gli stranieri più presenti di sempre con la maglia bianconera, a quota 320, appena sette gettoni al di sotto del primatista assoluto Nedved. Il sorpasso, salvo nuovi infortuni, è nell’aria prima della conclusione della stagione e dell’avventura di Alex Sandro a Torino. Ma c’è un volto nuovo pronto ad avanzare la propria candidatura.