Yildiz, la confessione di Allegri: “Se ti capita dagli un’occhiata…”

TORINO - I 1001 punti alla guida della Juve dovranno regalarglieli sul campo i suoi giocatori, battendo l’Udinese, e sarebbero di certo il dono più gradito da Massimiliano Allegri per festeggiare il traguardo che invece lunedì raggiungerà di sicuro: 405 panchine in bianconero, come Marcello Lippi. "Vuol dire che invecchia!", scherza il suo grande amico Ubaldo Righetti, compagno di squadra nel Pescara di Galeone: "Invecchia ma non cambia di una virgola: è sempre intuitivo, lucido, saggio e quest’anno carico più che mai. Gli faccio i complimenti per questo traguardo, anche perché in queste 405 panchine ci sono tanti trofei e tante vittorie. E ha voglia di ottenerne ancora tante altre, è molto stimolato e motivato: mi sta piacendo tanto".