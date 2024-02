Un gigante per il centrocampo Juve: il rinforzo può arrivare dall'Austria

TORINO - Dice il saggio del calcio: “Il mercato non finisce mai”. Una verità assoluta formata da tante micro-verità che a volte hanno all’interno particelle di bugie. Sta di fatto che le necessità di una società di calcio sono in continua evoluzione e dipendono da vari fattori: infortuni, performance sorprendenti di chi è in rosa sia in senso positivo che negativo, obiettivi che possono mutare nel corso della stagione, opportunità di mercato che si presentano per innumerevoli ragioni. Dunque non ci si deve stupire se per esempio operazioni imbastite nel corso di una sessione di mercato vengano “covate” nel corso dei mesi per essere poi riprese al momento opportuno.