Allegri, conferenza Juve-Udinese: diretta, orario e dove seguirla in tv

TORINO - Rispondere al successo dell'Inter a Roma e lasciarsi alle spalle lo scontro diretto di 7 giorni fa perso contro i nerazzurri: questo è l'obiettivo della Juve di Massimiliano Allegri che si prepara ad ospitare l'Udinese nel monday night del 24° turno di Serie A. Una gara importante per la Vecchia Signora, senza lo squalificato Danilo, che dopo il ko di misura nel derby d'Italia è in cerca di riscatto contro la formazione friulana che lotta per non finire nella zona rossa della classifica. Una Juventus chiamata a ritrovare una vittoria che manca da due turni e che permetterebbe al tecnico toscano di conosolidare il secondo posto e restare comunque in corsa per la lotta Tricolore.