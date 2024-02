La Juve, l'Inter e la logica di Allegri: tra la storia e il coraggio di crederci

Sette giorni dopo la prestazione difensiva della Juventus a San Siro, c’è la stessa sacrosanta libertà di criticare l’atteggiamento bianconero, ma ci si deve sforzare di meno per capire la logica di Allegri, che a San Siro, contro un’Inter più forte, ha voluto essere il più pragmatico possibile , per la serie: se tutto va bene, la porto a casa o pareggio, se tutto va male non piglio la grandinata e salvo il morale della squadra per i prossimi mesi. Alla fine gli è andata male, ma oggi può preparare la partita contro l’Udinese di domani sera, senza fantasmi a erodere fiducia e consapevolezza della sua squadra, conservando intatta la possibilità di tornare a 4 punti di distacco con una vittoria questa sera.

Questo ragionamento non piacerà e non verrà certamente condiviso da chi è contro Allegri a prescindere, ma la superiorità dell’Inter, in questo momento della stagione, può essere messa in discussione solo con abbondante malafede. L’Inter forse non ha la qualità delle Juventus del quinquennio scudetto di Allegri, che in certe annate era di livello mondiale, ma ha quell’autocoscienza della propria forza che aumenta la tranquillità in qualsiasi situazione, anche le più spinose e quella capacità di controllare le partite, accelerando, rallentando, nascondendo la palla per poi accelerare di nuovo che fa risparmiare energie e ne fa spendere tante all’avversario.