“Non è che son matto”: Allegri, Juve-Inter e il lavoro di Inzaghi

TORINO - Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus di Massimiliano Allegri che cade in casa 1-0 contro l'Udinese,nel giorno della panchina bianconera numero 405 in carriera. Una sconfitta pesante per la Juve che vedono scappare l'Inter a +7 (con una gara da recuperare) con il Milan a -1 dal 2° posto. Le parole dell'allenatore ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Durante l'annata ci sono questi momenti, il primo tempo era stato buono. L'Udinese è una squadra fisica e tecnica, non era facile giocargli contro. Non è un momento facile per noi, bisogna stare sereni, siamo secondi ma dobbiamo resettare e fare punti per raggiungere il nostro obiettivo ovvero la Champions oltre a pensare alla semifinale di Coppa Italia. La nostra squadra è stata costruita con tanti giocatori con poca esperienza per vincere il campionato, dobbiamo uscire rinforzati da questa situazione. In questo momento qui essere nervosi o pensare ai rimpianti non serve a nulla. Dobbiamo pensare a lavorare".