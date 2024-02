Alcaraz e la panchina in Juve-Udinese: il motivo e quando toccherà a lui

Rispondere non è facile anche se forse è l’esercizio più semplice del mondo: perché secondo Allegri erano più funzionali i correttivi che ha introdotto . La controprova non esiste per cui è inutile arrovellarsi su cosa sarebbe stato meglio o peggio fare. Diverso invece il discorso relativo al futuro , ovvero alle prossime partite che la Juventus dovrà affrontare con febbraio che in teoria offre incroci abbordabili a cui i bianconeri arrivano col diritto di precedenza: dopo l’Udinese altre due pericolanti, sabato il Verona e la settimana dopo il Frosinone .

Dunque, se le partite dovessero seguire il corso che è lecito attendersi, ecco due opportunità in cui Alcaraz potrebbe trovare un minutaggio adeguato per mettersi in mostra e far capire il proprio reale valore. Le sue caratteristiche principali dovrebbero sposarsi al meglio con le lacune strutturali del centrocampo allegriano - scarsa propensione a verticalizzare e centrocampisti quasi mai così in fiducia da andare convinti al tiro da fuori - per cui è fisiologico che cresca la voglia di saperne di più di Charly. Che al momento la Juventus ha fatto conoscere diffondendo il suo gran gol con un destro dal limite dell’area nell’amichevole informale contro il Chisola. Ma quella era un sfida per pochi intimi. Il mondo bianconero è curioso e non vede l’ora di mettere i propri occhi sul sudamericano.