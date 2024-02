Chiellini-Reaves, l'incontro Juve-Lakers: lo scambio di maglie

Giorgio Chiellini continua ad essere protagonista anche dall'altra parte dell'oceano. L'ex difensore aveva infatti annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine del 2023, ma ha scelto di rimanere a Los Angeles per ricoprire il ruolo di allenatore per lo sviluppo dei giocatori al LAFC. Una decisione che gli sta permettendo anche di coltivare la sua passione per il basket Nba.