Allegri, la Juve e lo spirito americano: cosa ha detto alla squadra dopo l'Udinese

Juve, bisogna tornare a lottare "fino alla fine"

Ecco, al di là delle questioni tecniche e generazionali (comunque fondamentali: dalle difficoltà ti tirano sempre fuori la qualità e l’esperienza dei giocatori) è indubbio che qualche calciatore abbia perso un poco la dimensione dell’umiltà richiesta dal ruolo di outsider. Come se la vittoria in casa contro l’Udinese fosse in qualche modo scontata per status e non da conquistare “fino alla fine” come è riuscito spesso a una squadra che ha esaltato il senso di appartenenza e di sacrificio del gruppo.