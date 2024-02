“Notevole, versatile e completo”: Alcaraz raccontato da chi lo conosce bene

TORINO - "Un giocatore dotato di un temperamento molto forte, un giovane con mentalità vincente, versatilità in campo, dinamismo; un calciatore che ha superba facilità di calcio e pure un eccellente colpo di testa". Dall'Argentina a Tuttosport, è questa la descrizione del giornalista Fabiàn Codevilla che arriva su Carlos Alcaraz, pronto per inserirsi al meglio nei meccanismi del centrocampo bianconero martoriato ad inizio stagione dalle squalifiche di Fagioli e Pogba. Sono tante le aspettative sul giocatore arrivato a fine mercato invernale dal Southampton e si attende di vederlo presto in campo con più minutaggio per capirne le potenzialità. Nel frattempo a raccontarlo è chi lo conosce bene, il giornalista argentino che prosegue nella sua presentazione di Alcaraz.