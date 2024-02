Juve, che balzo: 10 posizioni guadagnate nel ranking mondiale Iffhs di febbraio

La Juve e il ranking Iffhs

Due sconfitte che però non entrano nel computo mensile del ranking mondiale per squadre di club da parte dell'Iffhs (Federazione Internazionale Storia e Statistiche del Calcio), che prende in considerazione i risultati ottenuti tra competizioni continentali e intercontinentali, campionati e coppe nazionali negli ultimi dodici mesi, perché arrivate nel mese di febbraio. Le ottime perfomance della Juve nel mese di gennaio sono valse un balzo in classifica di dieci posizioni rispetto alla classifica precedente pubblicata dall'Iffhs a inizio 2024. Come vengono attribuiti i punti? Esistono quattro livelli di difficoltà in base ai campionati nazionali d'appartenenza: i club che partecipano a campionati di livello più alto ricevono 4 punti per ogni partita vinta, 2 per un pareggio e 0 per una sconfitta. Al livello 2 vengono assegnati 3 punti per vittoria, 1,5 per il pari e a scendere per i livelli inferiori. I punti ottenuti in Champions e Copa Libertadores pesano di più.

La classifica Iffhs: dalla 100ª all'91ª posizione

100) AEK Atene (Grecia) 130 (- 9 posizioni)

98) Newell's Old Boys (Argentina) 131 (+7)

98) Kawasaki Frontale (Giappone) 131 (=)

97) Leon (Messico) 131,25 (=)

96) Esperance ST (Tunisia) 133,25 (-15)

94) Betis (Spagna) 134 (+6)

94) USM Alger (Algeria) 134 (+17)

93) Viktoria Plzen (Rep. Ceca) 134,25 (+2)

92) Anversa (Belgio) 135 (+4)

91) Ajax (Olanda) 136 (-4)