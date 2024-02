Juve, Chiesa, la crisi e la lezione di Del Piero

Del Piero, il calvario e Godot

Una stagione calvario per Del Piero, che non riusciva a trovare la brillantezza, lo scatto, la leggerezza che lo avevano consacrato fra i migliori del mondo nelle tre annate precedenti. Fece solo 9 gol in campionato, di cui 8 su rigore e uno solo su azione, faticando sempre molto e subendo parecchie critiche. La più famosa fu quella dell'Avvocato Agnelli che, nell'agosto 2000, disse: "Lo stiamo aspettando da un anno, è ora che si svegli, il suo nuovo soprannome è Godot!". Come il personaggio assurdo della commedia di Beckett che tutti aspettano e non arriva mai. All'epoca la Juventus lo aspettò, Carletto Ancelotti fu molto paziente nella ricostruzione mentale e fisica del campione, la società (nonostante qualche punzecchiatura) non lo mise mai veramente in discussione. Del Piero così riuscì a risorgere e il resto, beh lo sapete.