Dove la Juve soffre di più, il dato che certifica la crisi: eppure Allegri…

Juve, il mantra di Allegri

Non è quindi un caso che il mantra di Allegri fin dalla scorsa stagione sia quello di volere più gol dai centrocampisti: il tecnico chiede maggiore coraggio affinché provino ad andare al tiro da fuori area o che si inseriscano nelle verticalizzazioni per cercare lo scambio ed essere pronti a calciare in porta. Non è neppure un caso che in ogni allenamento Allegri catechizza Manuel Locatelli, invitandolo a calciare più spesso in porta. Il regista si è finalmente sbloccato, dopo un 2022-23 con lo zero alla voce gol, ma finora ha segnato soltanto a San Siro, una conclusione dai trenta metri deviata da Krunic, che però è servita a portare a casa i tre punti. Proprio per le sue doti balistiche, secondo l’allenatore, Locatelli deve diventare un calciatore da 5-6 gol a campionato per centrare l’ultimo step di crescita.