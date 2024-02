“Una statua per Allegri, tifosi Juve senza pazienza. Tutti contro Chiesa, ma…”

«Io in teatro per questo tour ho otto musicisti sul palco, praticamente una formazione di “calciotto” e cerco di essere il loro allenatore. Non mi reputo un grande musicista, ma ho la capacità di far emergere il talento di ognuno, di motivarli perché stiano uniti e compatti, perché mettano attenzione nelle parti soliste, così come allo spartito generale. Proprio come dovrebbe essere in una squadra di calcio. Non a caso prima di salire sul palco faccio sempre un discorso che inizia così: “ragazzi, oggi dobbiamo vincere, non importa come ma dobbiamo portare a casa i tre punti”. Che per noi è mandare a casa il pubblico con un bel sorriso e la sensazione di aver passato una bella serata».

Cosa pensi della situazione di Chiesa?

«Allora. Anche io ho le prime donne e i fuoriclasse, che vorrebbero fare sempre l’assolo, ma ogni tanto devi farli giocare per l’orchestra. Ma l’assolo un po’ più lungo va sempre conquistato durante la settimana, durante le prove. Insomma, per uscire dalla metafora, io vorrei che Chiesa giocasse sempre, ma se fossi l’allenatore, prima di dargli 90 minuti in campo, vorrei analizzare bene la sua settimana di allenamenti e la sua condizione. E anche gli avversari, perché, per esempio, contro l’Udinese lo hanno marcato sempre in tre. Tutti ad accusare Chiesa e nessuno a elogiare Cioffi che lo ha saputo ingabbiare».

A quale giocatore di questa Juventus ti sei affezionato di più?

«Danilo. Danilo è un fuoriclasse, perché ha la serenità, la saggezza di quelli esperti. Dovrei anche citare Rabiot che mi piace molto ed è cresciuto in modo esponenziale. Ma dico Danilo perché mi sento proprio rappresentato da Danilo».

Danilo è il bassista di questa Juventus.

«Bravo! Esatto... Il basso rappresenta le fondamenta della musica. Pensa che nello spettacolo ho proprio un passaggio in cui parlo dell’importanza del basso. E Danilo è come il basso, non spicca, ma è essenziale per il funzionamento di tutto».