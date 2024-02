“Caccia al tifoso Juve”: l’incredibile ricostruzione della Digos di Salerno

SALERNO - A distanza di oltre un mese, arrivano i primi provvedimenti di quanto accaduto lo scorso 7 gennaio allo stadio Arechi nella sfida tra Salernitana e Juventus valida per la 19ª giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. I sostenitori bianconeri per l'occasione hanno seguito in massa la Vecchia Signora riempendo il settore ospiti e parte dei distinti. Il fatto di mischiarsi tra i supporters di casa, non è affatto piaciuto a qualcuno tanto che già durante la gara si sono verificati dei comportanti aggressivi e provocatori nei confronti degli spettatori bianconeri. Il clima si è pian piano fatto rovente e il pericolo di scontri dopo la partita è stato scongiurato solo grazie all'intervento degli agenti della Polizia, tempestivi nel sedare alcuni tafferugli. Insomma, vi è stata una vera e propria "caccia al tifoso bianconero" mentre gli spettatori lasciavano l'impianto, soprattutto dalle parti del settore ospiti e dei distinti, nelle adiacenze del sottopasso San Leonardo.