Allegri a New York, ci risiamo: stavolta però il messaggio è ben diverso

Un pareggio in tre partite. Questo è il preoccupante rullino di marca della Juve di Allegri nelle ultime settimane. Risultati che minano le certezze e anche il ruolo di vera antagonista dell'Inter. Ora i bianconeri dovranno anche guardarsi le spalle visto l'ottimo momento del Milan , distante soltanto un punto. Ma a far parlare di sé, oltre alla continue domande sul futuro , è quanto successo a Times Square nel cuore di New York. L'allenatore è finito al centro di un messaggio da parte di due tifosi francesi della Juve con #AllegriOut . Pochi giorni dopo, però, è arrivata una netta risposta sempre lì nella Grande Mela e da altri sostenitori bianconeri.

Allegri, nuovo video da Times Square: "Legend"

Altri tifosi della Juve hanno pagato lo spazio per proiettare un nuovo messaggio a favore di Allegri sui led di Times Squadre. Stavolta il contenuto è stato positivo e c'è scritto: "Legend". Poi a seguire:"405 partite. 267 vittorie. 11 trofei. Tra i 3 migliori allenatori che la Juve abbia mai avuto. L'unico allenatore a rappresentare bene la Juventus in Europa dai tempi di Lippi. Rispetto". Non solo a Times Square perché anche un Official Fan Clubs dellla Juventus del Nord America ha deciso di pubblicare un altro messaggio a favore del tecnico bianconero: "Forza Juventus, Forza Allegri. Fino alla fine".