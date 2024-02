Verona-Juve, la probabile formazione di Allegri: dubbio in attacco

Una settimana difficile, forse la più complicata da inizio stagione, ma in casa Juventus prevale la voglia di guardare avanti ed invertire il trend. Solo un punto raccolto nelle ultime tre gare contro Empoli , Inter e Udinese : non un bel momento dunque, come ammesso da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia , eppure il tecnico non ha intenzione di stravolgere la formazione nella gara in programma domani. Il prossimo avversario dei bianconeri non sarà così comodo: l a Juve sarà di scena al Bentegodi contro un Hellas Verona alla ricerca di punti salvezza . Quali saranno le scelte di formazione per il tecnico toscano nel 3-5-2 da schierare contro i gialloblù?

Juve, verso il Verona: le scelte in difesa

Nessun dubbio, ovviamente, tra i pali: a difendere la porta bianconera ci sarà Szczesny. Una novità in difesa sarà invece necessaria: il totem della retroguardia, Bremer, sarà costretto a saltare la partita. Il brasiliano, ammonito nell'ultima sfida contro l'Udinese, ha raggiunto il quinto cartellino giallo della sua stagione, e sarà dunque squalificato per il match contro il Verona. Per sostituirlo in pole position c'è Rugani: quest'anno, quando il classe 1994 è sceso in campo (10 volte in campionato e 1 in Coppa Italia, segnando anche 2 gol) la Juventus ha praticamente sempre vinto. Sono arrivati, infatti, 9 successi e 2 pareggi (contro Atalanta e Inter), mai una sconfitta. Per quanto riguarda i braccetti, invece, confermatissimo Gatti a destra, mentre a sinistra tornerà Danilo dopo aver scontato il turno di squalifica contro i friulani.