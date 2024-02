Juventus, i convocati per Verona: Allegri ritrova Vlahovic e Danilo

La Juventus è impegnata in casa del Verona nel 25° turno di Serie A. La formazione bianconera è a caccia del riscatto dopo due sconfitte consecutive, contro Inter e Udinese, e fa visita all'Hellas, che lotta per la salvezzza. Massimiliano Allegri, che oggi ha parlato in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta a Verona.