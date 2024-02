Juve dalla psicologa: "Il motivo di confusione e cali di rendimento"

Rialzarsi dopo essere caduti, magari in modo inaspettato, è questione di gambe ma anche di testa. E allora abbiamo chiesto come può rialzarsi la Juventus a chi con la testa degli atleti lavora, la dottoressa Sara Oliva, psicologa dello sport, supervisore per l’area psicologica del progetto Insuperabili (scuole calcio per ragazzi con varie disabilità).



Dottoressa Oliva, nella conferenza alla vigilia di Verona-Juventus di oggi, Allegri ha posto l’accento sulle disattenzioni come prima causa degli ultimi risultati negativi bianconeri. È possibile che la precedente lunga striscia positiva abbia favorito quelle disattenzioni?

"In generale, un periodo molto positivo può portare a crearsi zone di confort nelle quali è un po’ più difficile andare a porre l’attenzione rispetto a quando si è in allerta. Non credo però che possa essere stato questo il caso della Juventus, perché stiamo parlando di una squadra giovane, che non ha alle spalle risultati sportivi importanti sui quali sedersi e non porre attenzione a certi dettagli. Forse si potrebbe parlare di un po’ di confusione sugli obiettivi".