“Zaccagni lo vedrei bene alla Juventus: la qualità che serve ad Allegri”

"Anche l’olandese mi piace tantissimo. A Bergamo ha fatto benissimo in questi tre anni. Koopmeiners è un centrocampista davvero forte e completo: abile nelle due fasi e con diversi gol nei piedi. Quelli che mancano alla Juve rispetto al centrocampo interista, dove i vari Barella, Calhanoglu, Frattesi e Mkhitaryan hanno grande confidenza con la porta avversaria".

Come giudica finora l’annata della Juve?

"Per me è una stagione positiva. L’Inter era e resta superiore, ma la Juve le ha tenuto testa pur con una rosa inferiore. E comunque il campionato non è ancora finito. I bianconeri stanno ricostruendo e sono in linea con le aspettative societarie, che prevedevano il ritorno in Champions League come obiettivo. Bisogna essere contenti del cammino fatto finora, al di là dello stop inaspettato e deludente contro l’Udinese".

Domani a Verona i bianconeri non possono più sbagliare. L’Hellas però appare in salute nonostante il fuggi fuggi generale di gennaio…

"Giocare al Bentegodi è sempre insidioso per tutti. Vero che il Verona ha un po’ smantellato la rosa nel mercato invernale per motivi economici, ma Sogliano è stato molto bravo. Sean ha rimesso in piedi la squadra con ragazzi emergenti e adesso sono pienamente in corsa per la salvezza. Per la Juve non sarà affatto una trasferta facile, ma mi aspetto una reazione decisa dei giocatori bianconeri dopo gli ultimi passi falsi".