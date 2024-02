Juve, prima semestrale 2023/2024: altro rosso fuoco ma l’incendio è domato

TORINO - Che l’esclusione dalla Champions League sarebbe stata una mazzata sul bilancio della Juve non è una notizia, ma da ieri conosciamo nel dettaglio i numeri del primo semestre della stagione 2023/24 con la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2023, approvata ieri sera dal Cda bianconero. La perdita è di 95,1 milioni, nettamente superiore a quella certificata al 31 dicembre dell’anno precedente, ferma a -29,5 milioni.

Ma le cifre vanno lette in controluce e soprattutto in prospettiva: prima di tutto perché la Juventus conta di restare fuori dalla Champions per una sola stagione (ma questo dipenderà dal campo) e poi perché da sottolineare ci sono alcune voci interessanti sui costi che certificano la politica di contenimento del club apportata dal presidente Gianluca Ferrero e dall’ad Maurizio Scanavino. «Il primo semestre dell’esercizio corrente - si legge nel comunicato - è penalizzato per circa 60 milioni a livello economico dagli effetti diretti correlati alla mancata partecipazione della Prima Squadra alle competizioni Uefa».