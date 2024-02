Buffon, la Juve e il no mercato: “Fu un’imposizione di Conte”

Provate a immaginare Buffon con la maglia della Roma . Poteva succedere per ben due volte. Lo ha rivelato l'ex leggenda della Juve a Radio Romanista. Un trasferimento sfiorato per ben due volte, la prima nel 2001 , quando vestiva la maglia del Parma e la seconda nel 2011 , prima che i bianconeri dessero vita alla striscia dei novi scudetti di fila. E fu decisivo Antonio Conte per la permanenza a Torino.

Buffon: "Volevo giocare con Totti. Nel 2011 Conte si impose"

"A inizio maggio del 2001, un mese prima del mio trasferimento alla Juve, a Parma venne a trovarmi Franco Baldini, ai tempi ds della Roma. Con lui parlai dei programmi giallorossi, a me piaceva l'idea di giocare con Totti: c'è stata la possibilità di trasferirmi nella Capitale" - ha rivelato Buffon. Storia che si è ripetuta anche in una seconda occasione: "Nel 2011 arrivò alla Juve Antonio Conte che impose la mia permanenza: senza il suo intervento, il trasferimento alla Roma sarebbe diventata un’occasione concreta. Quindi qualche opportunità c’è stata ma alla fine è andata così, è stato bello e credo anche giusto". Dal passato al presente, l'ex numero uno ha parlato anche del cambio in panchina del club: "Dopo l'addio di Mourinho non c'era uomo e professionista migliore di De Rossi per prendere le redini della squadra, adesso come magari anche per il futuro. Per quello che sta facendo vedere in queste partite si sta giocando tanto, ma credo abbia tante frecce al suo arco".