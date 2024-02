“Yildiz sarà un top player di livello. Haaland? Io l’avevo segnalato, ma poi…”

In campionato invece cosa manca ai rossoneri per essere al livello dell’Inter dei suoi amici Marotta e Ausilio?

"Beppe e Piero sono bravissimi. Dove ci sono i dirigenti bravi le società vanno bene, ricordatevelo. Il calcio è semplicissimo, se si rispetta questa equazione. L’Inter ti dá la sensazione di essere solida e sicura. È una squadra omogenea con una continuità straordinaria. Hanno valori importanti che vengono espressi nella loro totalità. In più ci sono diversi giocatori di grande personalità. Ecco perché per lo scudetto i giochi sembrano chiusi".



Da tempo Pioli è in discussione con le ombre di Conte e Lopetegui che gravitano sulla panchina rossonera. Lei cosa farebbe, se fosse un dirigente del Milan?

"A me Pioli piace e me lo tengo stretto. Dove lo cose funzionano, significa che c’è continuità a livello dirigenziale e in panchina. Dove si cambia spesso invece le cose vanno male. A volte ci sono delle eccezioni e vanno trovate nuove soluzioni, però in questo caso Pioli sta dimostrando di valere e di essere un bravo allenatore. Io andrei avanti con lui".

Monza-Milan è la sfida di Silvio Berlusconi. Domani sarà il primo scontro all’U-Power senza il Cavaliere…

"Berlusconi è stato un genio e una persona straordinaria. Uso una parola sola per definirlo: inarrivabile. Qualcuno ha cercato di imitarlo, ma lasciamo perdere. Nessuno regge il paragone…".