Danilo, ko e finale convulso: non può uscire e fa pure il centravanti Juve

Sul punteggio di 2-2 e a pochi minuti dalla fine, tra le fila della Juventus si è fatto male Danilo, costretto però a rimanere in campo fino al termine della gara perché Allegri aveva terminato i cambi. Il difensore brasiliano si è infortunato da solo quando, al minuto 83, ha appoggiato male il piede sinistro ricadendo dopo un contrasto aereo con Swiderski. Il problema per Danilo è alla caviglia sinistra: il capitano bianconero ha infatti zoppicato copiosamente fino al fischio finale dell'arbitro e negli ultimi minuti di gioco, per qualche minuto, ha fatto anche la punta aggiunta, salvo poi tornare in difesa dopo un richiamo di Allegri.