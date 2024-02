Juve, problemi e reazione isterica: davvero è solo colpa di Allegri?

Alex Sandro, la frase che stona

«Ci è mancata la concentrazione», spiega Alex Sandro (che, tra l’altro, lo aveva fatto ampiamente capire in campo). E la frase stona un po’ in bocca a uno che prende sei milioni di euro a stagione per mettercela, quella concentrazione, una volta alla settimana per poco più di un’ora e mezza. Chissà se la concentrazione tornerà in settimana e chissà per quanto durerà, visto che gli stimoli del campionato - siamo seri - non sono enormi, visto che il quarto posto è blindato. Riuscirà questa squadra di rimettersi insieme moralmente? A riaccendersi dopo essersi spenta, incredibilmente, nel momento dell’espulsione di Milik contro l’Empoli?