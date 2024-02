Paura Danilo, forte trauma: le condizioni in vista di Juve-Frosinone

In una giornata di per sè buia, come se non bastasse si aggiunge il problema occorso a Danilo. Il capitano, al rientro dopo la squalifica, si è infortunato seriamente alla caviglia per un trauma distorsivo rimediato nella parte finale del match. Il brasiliano è rimasto in campo stringendo i denti ma era palese come fosse limitato nonostante lo spray antidolorifico e uno strettissimo bendaggio per tenere l’articolazione in “sicurezza”.