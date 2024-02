Dentro la crisi Juve, altra prova sconcertante: perché è allarme rosso

Velocità da crociera

E la Juve? Il pallone viaggia a velocità da crociera e non è che i movimenti senza palla siano fulminei: eppure sullo zero a zero sul piede di Yildiz finisce una potenziale occasione del vantaggio, che Dawidowicz è abile nel bloccare con un intervento alla disperata, ma pulito. Non è altrettanto pulito quello di Tchatchoua sul tiro ravvicinato di Kostic che causa il rigore del pareggio: Vlahovic ci butta dentro tutta la rabbia che ha in corpo e anche di più, Montipò aspetta l’ultimo momento utile per tuffarsi ma può solo sentire l’aria del missile che gli passa vicino. A quel punto il match diventa più divertente che bello, con svariati capovolgimenti e qualche momento di tensione, come quando Baroni chiede a gran voce l’intervento dell’arbitro per un presunto contatto tra Gatti e Folorunsho (che cade a terra) lontano dal pallone, episodio sul quale il Var sorvola. Cambiaso è tra i pochi, in casa Juve, a portare vivacità mentre su Yildiz piombano puntualmente in tre per fermarlo.