L’altro Allegri, deluso in tv e furioso in privato: la richiesta alla Juve

Cosa ha chiesto Allegri alla Juve

E non sono le occasioni fallite il cruccio di Allegri: «Anche lunedì abbiamo avuto 5 o 6 occasioni. Può succedere, non deve ma dobbiamo lavorare e migliorare» l’analisi del tecnico. Al contrario del Verona, che ha dato vita a una prestazione collettiva convince, determinata e tenace, tanto da concedere poco o nulla agli avversari, la Juventus non ha quasi mai dato l’impressione di metterci l’anima per la causa: soltanto nel finale ha cercato di portare a casa i tre punti.«Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, dobbiamo migliorare nella scelta dell'ultimo passaggio e mettere da parte le scorie post Empoli. Quel pareggio ha inciso sul piano psicologico, non a caso dopo sono arrivate due sconfitte e un altro pareggio. Prendiamo gol con troppa facilità, questo pari serve per ripartire in trasferta e poi preparare al meglio la gara con il Frosinone».