La Juve fa ricorso al Tar contro i rilievi Consob: cosa contesta il club

La contestazione della Juventus

Il club bianconero, in particolare, contesta il parere Consob secondo il quale le “operazioni incrociate” nel mirino – quindici relative ai passati bilanci e il solo scambio Dragusin-Cambiaso con il Genoa in aggiunta – rappresenterebbero “un’operazione di scambio ai sensi dello IAS 38”, quindi da trattare come permute, dato che “anche i pareri legali e tecnico-contabili acquisiti confermano la correttezza dell’accounting policy adottata”, si legge tra le riflessioni della società. Analoghe contestazioni sono quindi mosse per quanto concerne gli effetti delle “manovre stipendi” e quelli degli “accordi di recompra”, che Juventus inquadra come “carteggio privo dei requisiti di forma richiesti a pena di nullità, in cui non è mai presente la sottoscrizione dei calciatori menzionati, e che pertanto non costituisce contratti ai sensi del principio contabile IFRS 15, poiché gli stessi non risultano idonei a generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti”, si legge ancora.