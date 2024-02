Alcaraz, candidatura seria per Juve-Frosinone: ha un vantaggio rispetto agli altri

Alcaraz, l'arma in più di Allegri

Ma, forse ancor di più, Alcaraz potrà assicurare a questa Juventus l’apporto fresco e frizzante di chi ha la mente sgombra dal vissuto del campionato finora. Arrivato nel corso del mercato invernale, e per giunta negli ultimi giorni di gennaio, il centrocampista non deve ora fare i conti con l’inevitabile scoramento dettato da una lunga e sfibrante ricorsa all’Inter senza lieto fine. Deve, semmai, sfruttare ogni occasione utile per dimostrare di valere il riscatto, certo non alle cifre fissate per trasformare il prestito in corso in trasferimento a titolo definitivo.