I conti Juve e il rimborso del maxibond: perché le nubi iniziano a diradarsi

La Juventus oggi rimborserà il bond da 175 milioni emesso nel febbraio del 2019. E per farlo non dovrà ricorrere a fondi provenienti dall’aumento di capitale. La strategia era stata annunciata nell’ultima Assemblea degli Azionisti e l’attuale situazione finanziaria del club ha reso possibile perseguire la rotta già individuata. Oggi, così, alla Continassa si procederà «al rimborso del prestito obbligazionario non convertibile emesso nel 2019 per l’ammontare di 175 milioni, maggiorati di circa 5,9 milioni di interessi maturati», spiega una nota ufficiale del club bianconero. Che, appunto, non avrà bisogno di andare a intaccare nemmeno una parte dei 200 milioni di aumento di capitale approvati dai soci nello scorso novembre.