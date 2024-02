La Juve, il poker della paura e la vita più dura per Szczesny: cosa succede

Già, c’era una volta la difesa blindata della Juventus . Quella che rappresentava un valore aggiunto assoluto per la squadra di Allegri , certa o quasi del fatto che gli altri non avrebbero segnato. A lungo è stato addirittura un testa a testa con l’Inter per il primato assoluto della retroguardia meno battuta del torneo ma è giusto utilizzare il tempo imperfetto. La Juventus , infatti, prende gol da quattro partite di fila (a Verona ne ha incassati due dal terzultimo attacco della massima divisione) e di questo passo diventa più dura iniziare il match con le sicurezze che hanno accompagnato la precedente parte della stagione.

Juve, la protezione del centrocampo

Come ricorda il poker della paura, resocontato con le immagini delle quattro partite per due punti complessivi, la vita per Szczesny è diventata più dura. E questo non solo per qualche amnesia di troppo riferibile al singolo difensore nella singola giocata. Emerge nel complesso un problema che sta a monte e vede al centro della riflessione una copertura meno potente della mediana, non più così efficace come prima nella protezione della retroguardia. E questo non è imputabile solo a una questione legata al calo di tensione mentale, che porta a una minor attenzione in fase di copertura, ma anche a una dannosa propensione della squadra a essere meno compatta e più lunga.