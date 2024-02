Juve, tesoro Champions alle stelle: fino a quanto potrà incassare un club

Una pioggia di soldi in un mare di partite per trasformare la Champions League (e, a cascata, Europa League e Conference League che hanno gli stessi format) in una competizione che non faccia sentire l’esigenza di qualcosa d’altro (decidete voi cosa, ma la Superlega resta inevitabilmente un convitato di pietra), che riempia ogni spazio possibile del calendario, che garantisca l’allargamento dei partecipanti mantenendo la qualità e, soprattutto, aumentando considerevolmente gli incassi dei club. L’Uefa (che comunque revisiona le competizioni ogni tre anni) stavolta cambia tutto, dal format ai calendari, e porta in dote un sacco di soldi e, casomai ci fossero ancora dubbi, entrare a far parte di questo circolo (semi) esclusivo farà tutta la differenza del mondo per i conti di un club e per evitare che si ampli il divario economico con i competitor.