Juve, l'ora dell'Allegrata: qual è il piano e perché può giovare a Locatelli

A Massimiliano Allegri non piace il termine “crisi” per definire l’attuale momento della Juventus ma, al di là della terminologia, lui per primo è consapevole di come sia necessario imprimere una scossa al gruppo bianconero. È il momento di tracciare una linea di demarcazione tra il passato (quello in cui la corsa sull’Inter alimentava convinzioni e compattezza) e un futuro che incombe e che non può essere affrontato con inerzia.