Juve in campo verso il Frosinone: Alex Sandro a parte, Allegri ritrova Bremer

Juventus in campo alla Continassa in vista del match casalingo di campionato in programma domenica alle 12.30 contro il Frosinone. Alex Sandro ha lavorato a parte a causa di un affaticamento, ma in casa bianconera filtra un "cauto ottimismo" sul suo recupero per il match contro i ciociari. In difesa, Allegri non avrà sicuramente Danilo mentre torna a disposizione Bremer dopo aver scontato la squalifica.