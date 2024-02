Vlahovic, il rischio da evitare in Juve-Frosinone. Alcaraz in netto rialzo

Juve-Frosinone, Vlahovic diffidato

Si avvicina così un Juventus-Frosinone sotto il segno di Vlahovic che, però, dovrà scendere in campo dopo una bella seduta zen, giusto per allontanare il nervosismo che troppe volte ha condizionato le prestazioni per rapporti con gli arbitri sul filo del rasoio. E infatti, a forza di vedersi sventolare cartellini gialli per proteste, eccolo entrato in diffida e quindi a rischio squalifica appena riceverà il prossimo. Detto male, domenica Vlahovic contro il Frosinone avrà una doppia mission: segnare ed evitare di essere ammonito, altrimenti il centravanti serbo dovrà saltare la gara seguente che non sarà esattamente una partita dal coefficiente di difficoltà basso, al Maradona contro il Napoli. Non serve una grande fantasia dunque per immaginare la sua sostituzione qualora la vittoria diventasse di fatto un risultato acquisito. A quel punto Allegri lo richiamerebbe per preservarlo proprio nel match successivo contro la formazione di Calzona.