La difesa Juve oltre Djalò: chi studia Giuntoli. Se si aprono nuovi scenari…

Allungando il collo verso l’estate, almeno dalla prospettiva odierna, la difesa si configura come il reparto nella rosa della Juventus in cui saranno necessari meno ritocchi. Il centrocampo è stato individuato ormai da tempo come l’epicentro di pensieri e investimenti di mercato, a maggior ragione se non dovesse rinnovare Rabiot . L’attacco vive l’incertezza dello scenario intorno a Chiesa , in scadenza tra poco più di un anno, e la certezza dell’umore altalenante di Kean , a gennaio di fatto già con la casacca dell’Atletico Madrid indosso. La retroguardia, invece, almeno a livello numerico, risulta fin d’ora profonda a sufficienza per affrontare una stagione pur lunga e intensa come quella che aprirà alla rinnovata Champions League e che vedrà in coda la disputa del primo Mondiale per Club .

Futuro Juve, la situazione in difesa

Certo: dopo nove stagioni di militanza, i prossimi saranno gli ultimi mesi in bianconero di Alex Sandro, ormai a un passo dalla scadenza di contratto. Ma, per rimpiazzare il brasiliano, Giuntoli e Manna hanno giocato d’anticipo: a gennaio è già arrivato Tiago Djalò, in questo scorcio di stagione, nelle intenzioni, chiamato a una sorta di apprendistato per presentarsi nelle migliori condizioni atletiche e mentali ai nastri di partenza del 2024/2025. Non solo: alla Continassa, infatti, rientrerà in estate anche Huijsen, che alla Roma sta esibendo il suo talento in barba ai 18 anni e che il bianconero tornerà a vestirlo con un bel bagaglio d’esperienza in più. In attesa di vedere all’opera anche i giovani Facundo Gonzalez, in crescendo nella sua esperienza in prestito alla Samp di Pirlo, e Pedro Felipe, innesto invernale della Next Gen, difensore brasiliano che proprio al connazionale Bremer si ispira...