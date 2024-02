McKennie, l'assist a Vlahovic è anche social: i messaggi dopo Juve-Frosinone

Weston McKennie e Dusan Vlahovic sono stati tra i grandi protagonisti del successo casalingo della Juventus contro il Frosinone per 3-2 . Lo statunitense ha infatti fornito entrambi gli assit per la doppietta del serbo, che ci ha tenuto a ringraziarlo anche sui social.

Juve-Frosinone, Vlahovic ringrazia McKennie

Per celebrare il ritorno alla vittoria dopo quattro partite in Serie A, McKennie ha condiviso una foto sui propri social scrivendo: "Felici di essere tornati a vincere. Ora continuiamo!". Pronta la risposta di Vlahovic, che lo ha ringraziato così per la sua prestazione: "Assist-man, grazie fratello". McKennie ha quindi chiuso il dialogo social scrivendo: "È sempre un piacere". Uno scambio di battute che testimonia il grande rapporto tra i due calciatori bianconeri, oltre alla sempre più evidente alchimia in campo.