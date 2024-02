La giostra Zidane e il profumo di nuovo: l'utopia Juve difficile da rifiutare

Zidane, il popolo bianconero vuole cambiare

Anche perché, lunedì sera, Zidane si è tuffato nel suo passato torinese, omaggiando l’allenatore che più di ogni altro lo ha ispirato, Marcello Lippi, e commuovendosi alla prima del film a lui dedicato. I due si sono abbracciati ed è stato un momento intenso, perché Zizou si è ricordato benissimo quando, all’inizio, Lippi era forse l’unico a credere nelle sue qualità. Insomma, il popolo juventino coccola l’idea di Zizou in panchina e non solo perché è un allenatore che ha saputo vincere tre Champions di fila, ma proprio per la sua indubitabile juventinità d’animo. E poco gli importa se la società non sta cercando uno come Zizou o, anzi - stando alle parole di Cristiano Giuntoli - non sta proprio cercando nessuno perché vuole tenersi Allegri.