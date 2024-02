Lippi, la Juve del futuro e i cicli vincenti: "È la storia che lo dice..."

"Adesso vinco io" è il documentario che ripercorre le gesta di Marcello Lippi nella sua gloriosa carriera da allenatore. L'ex tecnico della Juventus ed ex ct dell'Italia a Sky Sport ha toccato diversi temi: "Non mi è mai piaciuto partecipare solo per fare bella figura. Il mio obiettivo è sempre stato quello di vincere soprattutto quando hai a disposizione giocatori bravi. Io ho avuto questa fortuna e ci aggiungo anche abilità nello sceglierli. Poi i giocatori bravi bisogna metterli nelle condizioni psicologiche e fisiche per rendere al massimo delle loro possibilità e in quello forse sono stato un po’ bravo anch’io".