Da Vlahovic a Dybala e Cuadrado: compagni vecchi e nuovi, tutti per Pogba

Pogba, il commento del ct della Francia Deschamps

“Non immagino per un solo istante che Paul avesse l'intenzione, il desiderio, di drogarsi. A conoscerlo bene, so che questo non è affatto nel suo stato d'animo. Quello che Paul sta attraversando da diversi mesi è estremamente duro e non posso ovviamente rimanere indifferente. La sua situazione mi rattrista e spero sinceramente che possa migliorare. In ogni caso, voglio crederci". Così il ct della Francia Didier Deschamps commenta la condanna di Paul Pogba a 4 anni di squalifica per uso di sostanze dopanti da parte del Tribunale italiano antidoping. "Ci sono i fatti e quello che rivelano i due campioni prelevati. La presenza dell'ormone illecito è indiscutibile. Il problema c'è e Paul dovrà condurre una nuova battaglia per difendersi, davanti alla Corte Arbitrale dello Sport e convincere i giudici di non aver assunto consapevolmente prodotti proibiti", aggiunge Deschamps come riportato da l'Equipe.